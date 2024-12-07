EXILETAKAHIRO（39）が6日、自身のインスタグラムを更新。「生涯EXILE」宣言でファンを喜ばせている。7人体制当時の写真とともに「生涯EXILE」と投稿。8日に40歳の誕生日を迎えるTAKAHIROは「#wintersong」「#皆さんに幸あれ」と添えた。TAKAHIROは2006年、「VOCAL BATTLE AUDITION」で優勝し、グループに加入。同年12月6日に加入後初となるシングル「Everything」が発売された。この投稿に、メンバーのEXILEAKIRAはハ