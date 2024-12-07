２年前のアジア王者は、昨季のイタリア王者の目にどう映るのか。12月５日、FIFAは2025年夏に開催するクラブ・ワールドカップの組み合わせ抽選を行なった。2022年のアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）を制した唯一の日本勢である浦和レッズは、グループEでリーベル・プレート（アルゼンチン）、モンテレイ（メキシコ）、インテル（イタリア）と対戦する。2022-23シーズンの欧州チャンピオンズ・リーグ（CL）で準優勝したイ