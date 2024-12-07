◆Ｊ１昇格プレーオフ▽決勝岡山―仙台（７日・シティライトスタジアム）Ｊ１昇格最後の切符をかけた、Ｊ２で５位の岡山と同６位の仙台の昇格プレーオフ決勝が岡山のホームで行われる。岡山は引き分け以上で、２００４年のクラブ設立から初のＪ１昇格。勝利が絶対条件の仙台は２１年以来、４年ぶりのＪ１復帰を目指す。以下が両チームのスタメン。【岡山】▼ＧＫブローダーセン▼ＤＦ阿部海大田上大地鈴木喜