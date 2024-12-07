韓国の“非常戒厳”をめぐり、尹大統領による国民への談話発表を受け、最大野党の代表は「最大のリスクは大統領の存在そのものだ」と批判しました。【映像】韓国・最大野党代表「リスクは大統領の存在そのもの」最大野党「共に民主党」の李在明代表は、尹大統領の演説を受け「一言で言えば、とても残念だ」とし、「国民の目線に全く合わず、国民の怒りをさらに育む」と強調しました。さらに「韓国の最大のリスクは大統領の存