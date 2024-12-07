2024年12月7日放送の「ぶらり途中下車の旅」は江ノ電の旅。旅人は、水森かおり。江ノ電江ノ島電鉄線は、「江ノ電」として広く親しまれていて、神奈川県の藤沢駅から片瀬海岸の江ノ島駅を経て鎌倉駅に至る人気の路線。沿線には、豊富な観光資源と名勝・旧跡が多数存在しています。今週の旅人：水森かおり1995年『おしろい花』でデビュー。2003年4月に発売した『鳥取砂丘』は約1年間のロングヒットを続け、“第45回日本レコード大賞