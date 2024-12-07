7日の京都3R・2歳未勝利（ダート1200メートル）は大波乱の決着となった。レースを制したのは11番人気のピーチマカロン（牝2＝大根田）で単勝は驚愕の337・7倍。2着は3番人気ドナポンド（牝2＝小林）、3着に9番人気のメイショウヨンク（牡2＝藤沢）が入り、3連単は767万6210円となった。