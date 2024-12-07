ロイター通信などは６日、今年のノーベル文学賞に決まった韓国の女性作家、韓江（ハンガン）氏（５４）が同日の記者会見で、尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の戒厳令宣布について「非常にショックを受けた」と述べたと報じた。韓氏は、授賞式が行われるスウェーデンの首都ストックホルムで会見に臨んだ。韓氏は、戒厳令の下で民主化を求める学生や市民と軍が衝突した１９８０年の「光州事件」を題材に著書「少年が来る」を世に