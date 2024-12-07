1974年の最初の区間開業から半世紀を迎えた、小田急多摩線の歴史をたどりながらまちづくりに果たした役割を考える企画展「まちの多摩線50年」が、2024年12月４日から小田急海老名駅に隣接するロマンスカーミュージアムで始まった。年末年始をはさんだ2025年３月３日まで。新百合ヶ丘〜唐木田間10.6キロの小田急多摩線、東京都の多摩丘陵を開発する多摩ニュータウンの鉄道アクセスとして計画された。1974年６月に最初の新百合ケ丘〜