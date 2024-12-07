今年のドバイ・ターフで３着に好走して、前走のジャパンＣで９着だったダノンベルーガ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）は、引き続き松山弘平騎手とのコンビで有馬記念・Ｇ１（１２月２２日、中山）へ向かう。また、今年の目黒記念の覇者で、前走のジャパンＣで１０着だったシュトルーヴェ（セン５歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）も、鮫島克駿騎手とのコンビで有馬記念に参戦する。