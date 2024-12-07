特撮ドラマ「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）の第14話「奇跡の覚醒！ケーキング」が、8日午前9時から放送される。本作は、異世界からやってきた主人公・ショウマ（知念英和）が仮面ライダーガヴに変身し、幸せな人間をさらおうとするモンスター・グラニュートと戦う令和仮面ライダーシリーズ第6弾。ストマック家の次女・シータ（川崎帆々花）と三男・ジープ（古賀瑠）の猛攻からなんとか逃れたショウマは、傷だらけにな