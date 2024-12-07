【サッカー】元日本代表 黄金世代・稲本潤一が現役引退｜https://youtu.be/jgZXPBRQnwM 稲本潤一は1997年、当時最年少の17歳にしてJリーグデビュー。 日本代表としても3度のW杯に出場。ジーコジャパンでは、中田英寿・中村俊輔・小野伸二らと黄金カルテットを組むなど、日本サッカー界を牽引してきた。 「僕自身がチームを勝たせるパフォーマンスが出来るかどうかを考えたときに、厳