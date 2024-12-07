中国の鉄道旅客輸送量、初めて年間４０億人超す湖南省・道州駅のホームで、列車に乗り込む人たち。（10月7日撮影、永州＝新華社配信/蒋克青）【新華社北京12月7日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団がこのほど発表した今年1〜11月の旅客輸送量は40億800万人となり、初めて年間40億人を超えた。旅客輸送量や旅客輸送人キロなど中国の主要旅客輸送指標は世界一を維持している。中国の鉄道営業キロは既に16万キロを超え、う