ボーイズグループオーディション番組『UNIVERSE LEAGUE』第2話にて、ジャンシュアイボーがセクシーなパフォーマンスで魅了した。【映像】色気あふれる185センチの22歳練習生『UNIVERSE LEAGUE』は、ガールズグループUNISを輩出した『UNIVERSE TICKET』の2ndシーズンとなるグローバルボーイズグループオーディション番組。今回は42人の参加者がそれぞれ「BEAT」「GROOVE」「Rhythm」の3チームに分かれ、デビューを掴むためにリ