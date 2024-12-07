元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（57）が、7日までに自身のインスタグラムを更新し、孫娘の成長ぶりを伝えた。【写真あり】北斗晶・佐々木健介の孫娘が1歳3ヶ月でリングイン青コーナー（悪党側）に立つ初孫となる寿々ちゃんが、昨年8月に誕生。北斗は、カナダから送られてきた寿々ちゃんの近影を添え「ヤバい1歳3ヶ月なのにサマになってる」とつづった。写真では、寿々ちゃんがリングのコーナーを背にした。北斗は