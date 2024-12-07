【1/48 帝国海軍 零式艦上戦闘機五二型（三菱製・中期型）】 開発・発売元：ファインモールド 12月9日発売予定 価格：4,950円 スケール：1/48 全長：約19cm ファインモールドが12月6日に出荷、店頭発売は12月9日頃となるスケールプラモデル「1/48 帝国海軍 零式艦上戦