中国ラオス鉄道が３周年輸送品目は３千超す河南省鄭州市の圃田駅で出発を待つ中国ラオス鉄道の国際貨物列車。（4月11日撮影、鄭州＝新華社記者/呉剛）【新華社昆明12月7日】中国雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ中国ラオス鉄道は3日、運行開始から3年を迎えた。昆明税関が同日発表した統計によると、同鉄道の輸送品目は3年間で500余りから3千以上に増加。累計通関量は1060万トン、貨物価額は440億元（1元＝約21円