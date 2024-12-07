橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「就職って何なん？」が12月9日〜12月13日に放送される。【写真】笑顔の翔也（佐野勇斗）と澤田（関口メンディー）『おむすび』第51回場面カット本作は、まだ身近で少し懐かしい“平成時代”を、脚本家・根本ノンジが大胆かつユーモア盛りだくさんで描く平成青春グラフィティ。“ギャル文化”と出会った主人公が、やがて栄養士