「シロ(SHIRO)」が、北海道・長沼町の一棟貸し宿泊施設「MAISON SHIRO」でアメニティとして用意している「SPICE OF LIFE シャンプー」(460mL 6600円)、「SPICE OF LIFE コンディショナー」(450g 7150円)、「SPICE OF LIFE クレイハンドソープ」(250mL 4950円)、「FREESIA MIST ボディソープ」(460mL 6160円)を全国の店舗と公式オンラインストアで一般発売した。 【画像をもっと見る】 シャンプーとコンディショナー