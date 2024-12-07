◇サッカー 高円宮杯Ｕ―１８ プレミアリーグ プレーオフ▽Ｂブロック１回戦京都Ｕー１８５−１ベガルタ仙台ユース（６日、広島広域公園補助競技場ほか）Ｂブロックの１回戦でベガルタ仙台ユース（東北１位）は京都Ｕ―１８（関西２位）に１―５で敗れ、来季のプレミアリーグ昇格はならなかった。立ち上がりから押し込まれると、前半１７分から１３分間でセットプレーの競り合いに負け３失点。後半２８分に来季からトッ