ガーディアンズが、2020年のサイヤング賞投手シェーン・ビーバー（29）と再契約で合意した。複数の米メディアが報じた。ESPNのジェフ・パッサン記者によると25年の年俸は1000万ドル（約15億円）で、26年は選手側にオプションが付き年俸1600万ドル（約24億円）、バイアウト（契約解除）をした場合は400万ドル（約6億円）となる。これにより、契約の総額は2年間で2600万ドル（約39億円）の保証となるが、ビーバーは1年目に1400