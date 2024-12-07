広島テレビのアナウンサーが、気になるテーマを自ら取材して、お伝えする『アナたにプレゼン』。澤村優輝アナウンサーが、広島市南区で行われる「あたたかみのある」イベントについてお伝えします。 ２０２４年で６回目を迎える『あっ”たまる”比治山』は、たき火を囲むこの季節ならではのイベントです。 会場となる比治山公園の御便殿（ごべんでん）広場は、平和大通りの東に位置しており、豊かな自然の