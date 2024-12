高度な生成AIは設計次第で「振る舞い」を変えることが可能で、人間の友達や恋人になりきって実際の人間のように振る舞うサービスもすでにいくつか誕生しています。新たに、人間と対話することでその人間になりきることができるAIが誕生しました。[2411.10109] Generative Agent Simulations of 1,000 Peoplehttps://arxiv.org/abs/2411.10109AI can create a reasonable facsimile of a person's personality after two-hour inter