◇サッカー 高円宮杯Ｕ１８プレミア リーグプレーオフ▽Ｃブロック岡山学芸館高１−１（ＰＫ４−２）磐田Ｕー１８ （６日、ホットスタッフフィールド広島ほか）静岡県勢がそろって初戦で姿を消した。各ブロックの１回戦が行われ、ジュビロ磐田Ｕ―１８（東海２位）は岡山学芸館高（中国１位）と対戦。前半３７分にＤＦ後藤翔吾（３年）のミドルシュートで先制したものの、後半２５分に追いつかれ、ＰＫ戦を２―４で落とした