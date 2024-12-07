◇サッカー 高円宮杯Ｕ１８プレミア リーグプレーオフ▽Ｃブロック岡山学芸館高１−１（ＰＫ４−２）磐田Ｕー１８ （６日、ホットスタッフフィールド広島ほか）静岡県勢がそろって初戦で姿を消した。各ブロックの１回戦が行われ、ジュビロ磐田Ｕ―１８（東海２位）は岡山学芸館高（中国１位）と対戦。前半３７分にＤＦ後藤翔吾（３年）のミドルシュートで先制したものの、後半２５分に追いつかれ、ＰＫ戦を２―４で落とした
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