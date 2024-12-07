コスパ抜群のグルメが揃う【コストコ】。今回は、新商品の中からマニアさんも「美味しい」「リピしたい」と絶賛する4品を紹介します。クリスマスや年末年始の集まりにぴったりの一品から、忙しい合間に手軽に楽しめるものまで厳選ピックアップしました。 食卓がゴージャスに！「ホワイトチョコ & クランベリーローフ」 ココア風味の生地にホワイトチョコとクランベリーがたっぷり入ったパウン