俳優でシンガー・ソングライターの松下洸平が主演を務める、日本テレビ系土ドラ9『放課後カルテ』（毎週土曜後9：00）の第8話が、きょう7日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【写真】真愛（英茉）＆カピバラキャラクターを囲む松下洸平＆内田真礼原作は、日生マユ氏の同名漫画（講談社『BE・LOVE』所載）。東多摩第八小学校を舞台に、文句ばかりで口も態度も大きい小児科医・牧野（松下）が、