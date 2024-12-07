米オープンＡＩは５日、最新の生成ＡＩ（人工知能）モデルを無制限に利用できる有料プラン「チャットＧＰＴプロ」の提供を開始した。料金は月額２００ドル（約３万円）と従来の有料プラン「プラス」（月額２０ドル）の１０倍で、個人向けでは過去最高額となる。主に研究者や開発者の利用を想定している。「プロ」では、数学や科学に関する複雑な問題に対処できる最新モデル「ｏ１（オーワン）」を制限なしで使えるほか、さらに