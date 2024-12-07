2025年1月スタート 毎週日曜よる10時30分放送の日本テレビ系新日曜ドラマ「ホットスポット」。脚本・バカリズム×主演・市川実日子、「ブラッシュアップライフ」チームによる新作オリジナルドラマで、富士山麓の町のビジネスホテルに勤めるシングルマザーの主人公・遠藤清美（41）が、ある日、宇宙人に出会ったことから物語がはじまる地元系エイリアン・ヒューマン・コメディー。先日より新キャストを4日連続 情報解禁。夏帆