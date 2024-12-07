トランプ氏が再選した今、日本はアメリカとどのように対峙すべきなのか。「米国の行動はどこまで信頼できるのか」と問いかけた、フランスの歴史人口学者・エマニュエル・トッド氏のインタビュー（「文藝春秋」2022年5月号）を一部紹介します。（通訳大野舞）【画像】北朝鮮の「火星17号」は米本土をうかがう◆◆◆日本は核を持つべきだアフガニスタン、イラク、シリア、ウクライナと、米国は常に戦争や軍事介入を繰り返してき