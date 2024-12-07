プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 7:00〜7:25）。11月30日（土）の放送は、前回 https://news.audee.jp/news/bstVJ7YqgM.htmlに引き続き、アーチェリー男子銀メダリストの山本博（やまもと・ひろし）選手をゲストに迎え、お届けしました。山本博選手（右）とパーソナリ