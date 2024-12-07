NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2659.60（+11.20+0.42%） 金２月限は反発。時間外取引では、米雇用統計の発表を控えて手じまい売りが出たが、韓国の戒厳令の可能性を受けて下げ一服となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想通りとなり、手じまい売りが出たが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しに変わりはなく、押し目を買われた。 M