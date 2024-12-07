NY原油先物1 月限（WTI）（終値） 1バレル＝67.20（-1.10-1.61%） ニューヨーク原油の２０２５年１月限は続落。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスで減産縮小が２０２６年末まで延長された。しかし、需要減少に対する懸念から供給過剰見通しが強く、売り優勢となった。トランプ次期米大統領の関税引き上げで貿易戦争に対する懸念が出ている。また米雇用統計がおおむね予想通りとなるなか、ドル高に振れたことも圧