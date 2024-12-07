デビュー25周年を迎えた秋田県仙北市在住のシンガーソングライター大木彩乃が今月2日、オリジナルアルバムとしては12年ぶりとなる「おとぎの夜に」をリリースした。東京都出身の大木は1999年「眠る魚」でビクターエンタテインメントからデビュー。透き通る歌声とピアノが戯れるような弾語りスタイルで、独創的な世界観を持つ楽曲を次々と世に放ってきた。2005年に仙北市に移住してからも、大