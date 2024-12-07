「有力馬次走報」（６日）有力馬の次走報などは「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆エリザベス女王杯５着のレガレイラ（牝３歳、美浦・木村）は６日、放牧先である福島県のノーザンファーム天栄から帰厩。戸崎圭との新コンビで有馬記念（２２日・中山、芝２５００メートル）に向かうことが、所属するサンデーサラブレッドクラブのホームページで発表