【グルノーブル（仏）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）ファイナルは６日、フランスのグルノーブルでペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）は１３０・４４点で３位、合計２０６・７１点で２位となり、２季ぶりの優勝はならなかった。男子ＳＰは鍵山優真（オリエンタルバイオ）が９３・４９点で２位、佐藤駿（エームサービス）が８６・２８点