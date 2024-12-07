½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎÍÕ·î¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢?À»ÃÏ?¤Øµ¢´Ô¤À¡££Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍÕ·î¤Ï¡¢£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÊÆ¹ñ¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç²ñ¡Ö£Ó£ô£ò£ï£î£ç£Ó£ô£ù£ì£å£Å£ö£ï£ì£ö£å£ä¡×¤ÇÆ±²¦¼Ô¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥â¥Í¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ºòÇ¯£´·î¡¢Åö»þ£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥â¥Í¤Ë£Á£Ú£Í¤È£³£×£Á£Ù¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢²¦ºÂ¤òÃ¥¤¨¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¥â¥Í¤È¤Ï¤Û¤ÜÀï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£