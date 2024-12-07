◆フィギュアスケート▽ＧＰファイナル第２日（６日、フランス・グルノーブル）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、今季ＧＰシリーズ２勝で初のファイナル制覇に挑む鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、９３・４９点で２位発進。佐藤駿（エームサービス・明大）は８６・２８点の４位で、フリーに進んだ。１位は世界王者のイリア・マリニン（米国）が、唯一の１００点台となる１０５・４３点をマークした。鍵