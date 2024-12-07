俳優の竜星涼と八木莉可子がW主演を務める日本テレビ系連続ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（毎週土曜後10：00）の第9話が、きょう7日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】兄妹の復讐相手…鳳凰（藤ヶ谷太輔）ら今作は、同局系人気ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』『ボイス 110緊急指令室』のチームが結集したオリジナル作品。父の命を奪われた兄妹が、巨悪犯罪組織“幻獣