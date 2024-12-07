◆フィギュアスケート▽ＧＰファイナル第２日（６日、フランス・グルノーブル）ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位発進の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、１３０・４４点、合計２０６・７１点で２位。２年ぶりのＧＰファイナルで銀メダルを獲得した。首位と０・４５点差の僅差で迎えたフリー。２年ぶり２度目の制覇を目指して力強く滑り出したが、サイドバイサイドのジャンプや、スロージャン