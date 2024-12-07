「女子ゴルフ・新人戦・加賀電子カップ・最終日」（６日、グレートアイランドＣ＝パー７２）首位から出た荒木優奈（１９）＝Ｓｋｙー＝が６バーディー、５ボギーの７１をマーク。通算１２アンダーで初日から首位を守り、完全優勝で今年プロテストに合格した９７期生のトップに立った。１０アンダーの２位に永田加奈恵、８アンダーの３位に大久保柚季、７アンダーの４位に六車日那乃。プロテストでトップ合格の寺岡沙弥香は１０