「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、グルノーブル）開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）は昨季の四大陸選手権優勝の千葉百音（１９）が６９・３３点で日本勢最上位の２位発進。吉田陽菜（ともに木下アカデミー）が６４・２３点で３位。２連覇を狙う坂本花織（シスメックス）は６３・９８点の４位と出遅れた。アンバー・グレン（米国）が７０・０４点で首位。ペアＳＰは“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組