新日本プロレス６日の鹿児島大会で「ワールドタッグリーグ」Ｂブロック最終公式戦が行われ、内藤哲也（４２）、高橋ヒロム（３５）組がＥＶＩＬ＆成田蓮、矢野通＆ボルチン・オレッグとの優勝決定戦（８日、熊本）進出３ＷＡＹ戦を制し１位突破を決めた。優勝へ王手をかけた内藤だが、最終戦で対戦予定だったＨＥＮＡＲＥをはじめ負傷者が続出したリーグ戦に緊急提言した。ＩＷＧＰタッグ王者グレート―Ｏ―カーン＆ＨＥＮＡＲ