芝クッション値11.4＝やや硬め※金曜午前9時30分含水率＝芝G前8.5％、4角8.3％ダートG前4.4％、4角5.7％※金曜午前10時。芝は内側が荒れている。先週は真ん中から外枠が好走。先行も利く。ダートは時計を要する。基本的には前有利だが、展開次第では差し馬の浮上も。