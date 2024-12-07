◇フィギュアスケートジュニア・GPファイナル第2日（2024年12月6日フランス・グルノーブル）ジュニアの女子フリーが行われ、SP首位の島田麻央（木下グループ）が125・74点をマークし、合計199・46点で史上初の3連覇を達成した。冒頭のトリプルアクセルで着氷が乱れ、続く4回転トーループで転倒。後半の3回転ループも転倒したが、3回転フリップ―ダブルアクセル―ダブルアクセルの3連続ジャンプなどは着氷した。和田薫