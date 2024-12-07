NY³ô¼°6Æü¡ÊNY»þ´Ö11:09¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:09¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ44776.75¡Ê+11.04+0.02%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯19820.88¡Ê+120.16+0.61%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª39280¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+250+0.64%¡Ë ²¤½£³ô¼°6ÆüGMT16:09 ±ÑFT100 8312.33¡Ê-37.05-0.44%¡Ë ÆÈDAX 20380.38¡Ê+21.58+0.11%¡Ë Ê©CAC40 7425.70¡Ê+95.16+1.30%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 4.106¡Ê-0.038¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.172¡Ê-0.004¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.347