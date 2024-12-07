11·î29Æü¡¢¥·¥É¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãSID HALL TOUR 2024 ¡ÁMonochrome Circus¡Á¡ä¤¬Åìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µ­Ç°¹ÖÆ²¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£¢¡¥·¥É ²èÁüÇò¤È¹õ¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¡¢°áÁõ¤â´Þ¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢½é´ü¶Ê¤«¤é¶áÇ¯¤Î³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÈäÏª¡£ºî¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¤³¦´Ñ¤ÇÆ«¿ì¤µ¤»¤ë¥Ñ¡¼¥È¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®¶¸¤ËÅ®¤ì¤ë