¡ÚºÇ¿·¸ø³«¥·¥Í¥ÞÈãÉ¾¡Û±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼ºØÆ£¹á¤¬¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥ª¥¹¥¹¥áºîÉÊ¤ò¤Ò¤È¤Ä¸·Áª¤·¤Æ¡¢ËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤£²¡Ù¡Ê2024Ç¯12·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¤¹¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£³¤¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¾¯½÷¡¦¥â¥¢¥Ê¤¬ºÆ¤ÓËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡ª»î¼Ì¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶õ¤È³¤¤¬Èþ¤·¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÍ¦´º¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤¿¥â¥¢¥Ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ