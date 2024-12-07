6ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬Ž¥»°Åç»Ô¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¢¤Þ¤¿¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ç¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢2·ï¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç·×2¿Í¤¬½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢»°Åç»Ô¤Î¹ñÆ»1¹æ¤Ç¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡¢È¢º¬Êý¸þ¤¬2¼ÖÀþ¡¢»°ÅçÊý¸þ¤¬1¼ÖÀþ¤Ç¡¢Åö»þ¡¢Âç·¿¥È¥é