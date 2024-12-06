プレミアリーグ第14節のサウサンプトン戦でチェルシーは5-1で勝利を収めた。一時は同点に追いつかれたが、その後クリストファー・エンクンク、ノニ・マドゥエケらがゴールラッシュを披露。アウェイでの圧勝に酔いしれたファンは昨季6位のチームを立て直したエンツォ・マレスカ監督へ監督の名前とともに「チェルシーを取り戻した！」と称賛のチャントを送っている。このチャントについて試合後のインタビューでマレスカ監督は「特に