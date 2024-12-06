今年のノーベル文学賞に選ばれた韓国の小説家・韓江さんは、非常戒厳が出されたのを見て「大きなショックを受けた」と話しました。ノーベル文学賞の授賞式に出席するため、スウェーデンのストックホルムを訪れている韓江さんは日本時間午後9時過ぎ、記者会見を開きました。韓江さんは「ここ数日は多くの韓国人と同じように、非常戒厳令が出されて大きなショックを受けた」と話しました。そして「母国に起きている変化のニ