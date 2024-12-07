¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤ò½ä¤ê¡¢½Ð¿È¹ñ¤¬¼õ¤±Æþ¤ìµñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥«¥ê¥Ö³¤½ô¹ñ¤Ê¤É¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦³Æ¹ñ¤ËÂÇ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ï¥ÞÀ¯ÉÜ¤ÏÀ¼ÌÀ¤ÇÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆµñÈÝ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÎÙ¹ñ¤Î¥á¥­¥·¥³¤Ï¼«¹ñÌ±°Ê³°¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£